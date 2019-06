Marihuanapflanzen im Garten gepflanzt

Mit dem Fund einer Marihuana-Aufzuchtanlage und Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg endete am Donnerstagnachmittag ein Streit in Kemmern. Gegen 16 Uhr geriet der Vermieter einer Wohnung in der Breitengüßbacher Straße mit seinem 36-jährigen Mieter über die Länge des Rasens und die Frage, wie naturbelassen ein Garten sein soll, in Streit. Dabei entdeckte der Eigentümer, dass der 36-Jährige eine große Marihuanapflanze in den Garten gepflanzt und diese fleißig kultiviert hatte. Daraufhin rief der Mann die Polizei. Die Beamten fanden bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung eine professionell eingebaute und betriebene Aufzuchtanlage. Mehrere große Cannabispflanzen standen kurz vor der Ernte. Zudem entdeckten die Ordnungshüter eine kleine Menge Haschisch und psychoaktive Pilze. Die Polizisten beschlagnahmten sowohl das Rauschgift als auch Gegenstände, die zur Pflege der Pflanzen dienten. Der emsige Gärtner muss sich nun strafrechtlich verantworten.