Marihuanageruch weht aus dem Auto

Beamten der Verkehrspolizei Bayreuth ist am Dienstagvormittag ein Auto mit schweizerischer Zulassung aufgefallen, welches etwas abseits am Parkplatz der Rastanlage Fränkische Schweiz bei Pegnitz stand. Die Polizisten entschlossen sich, den alleinigen Fahrzeuginsassen einer Kontrolle zu unterziehen. Als der 34 Jahre alte polnische Staatsbürger bereits die Fahrertüre öffnete, stellten sie leichten Marihuanageruch fest. Nachdem dann ein kleines Röhrchen mit Marihuana in seiner Hosentasche gefunden und sichergestellt wurde, räumte der Mann den Konsum soeben im Fahrzeug ein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. pol