Marihuanageruch umweht zwei Frauen

Beamte der Polizeiinspektion Forchheim haben am Parkplatz eines Schuhgeschäftes in der Boschstraße in Forchheim zwei junge Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren kontrolliert. Während der Kontrolle nahmen sie starken Marihuanageruch wahr. Die jüngere der beiden Frauen gab an, einen Joint geraucht zu haben. Außerdem händigte sie im Verlauf der Kontrolle eine geringe Menge Marihuana aus.