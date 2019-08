Bei einem 27-jährigen Polen fanden Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Mittwochnachmittag eine Tablettenschachtel, in der sich eine geringe Menge Marihuana befand. Die Beamten hatten den Mann mit seinem Kleintransporter am Autohof Himmelkron einer Kontrolle unterzogen. Das Rauschgift wurde sichergestellt, der Mann wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Dann durfte er die Reise in seine Heimat fortsetzen. pol