Marihuana statt Haargel und ein Joint

Anstelle von Haargel haben Bayreuther Verkehrspolizisten etwas Marihuana gut versteckt in einer Haargeldose entdeckt, die sie während der Kontrolle eines Autos an der Rastanlage Pegnitz an der Autobahn 9 fanden. Die Streifenbesatzung überprüfte in der Nacht zum Sonntag an der Rastanlage bei Pegnitz einen Citroën mit Konstanzer Zulassung. Das Fahrzeug war in Richtung Süden unterwegs. Bei der Durchsuchung des Reisegepäcks zweier Mitfahrer wurden die Beamten fündig. Die 19 und 20 Jahre alten Männer hatten jeweils eine geringe Menge Marihuana dabei. Es handelte sich hierbei um einen Joint und ein Tütchen mit Marihuana. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel noch vor Ort sicher und zeigten die Männer wegen des Drogenbesitzes an.