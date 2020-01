Marihuana lag im Ü-Ei

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierten am Dienstagabend bei Neudrossenfeld einen 29-jährigen Autofahrer aus Bayreuth. Da es in dessen Fahrzeug leicht nach Marihuana roch, nahmen die Polizisten den Wagen etwas genauer unter die Lupe. Prompt fanden sie in der Verpackung eines Überraschungseis eine geringe Menge Marihuana. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und zeigten den Fahrer wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz an. pol