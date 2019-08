Marihuana im Schoko-Ei

Eine geringe Menge Marihuana, Methamphetamin und Amphetamin führte eine 30-jährige Berlinerin in der Verpackung eines Überraschungseis mit. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth entdeckten das Drogenversteck in der mitgeführten Bauchtasche der Frau. Sie hatten die 30-Jährig am Samstagnachmittag am Autohof Himmelkron als Mitfahrerin in einem angemieteten Kleintransporter kontrolliert. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und zeigten die Frau wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz an. Dann durfte sie ihre Reise fortsetzen. pol