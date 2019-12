Marihuana im Rucksack

Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth hatte am Sonntagnachmittag bei einer Kontrolle am Autohof Himmelkron den richtigen Riecher. Die Beamten fanden bei einem 28-jährigen Mann aus Berlin eine geringe Menge Marihuana. Dieses hatte er in seinem mitgeführten Rucksack versteckt. Der Mann war Beifahrer in einem Auto. Die Polizisten stellten das Rauschgift sicher. Auf den Mann kommt wegen des Drogenbesitzes eine Anzeige zu. pol