Marihuana im Rucksack

Im Rucksack eines 44-jährigen Autofahrers fanden Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth am Dienstagnachmittag mehrere Päckchen mit Marihuana. Der Mann aus Polen war mit seinem Mercedes GLA von der Streife am Autohof Himmelkron kontrolliert worden. Die geringe Menge des Betäubungsmittels wurde noch vor Ort sichergestellt. Zudem wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und zeigte ein positives Ergebnis für THC. Der Mann räumte ein, dass er am Vortag einen Joint geraucht hätte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. pol