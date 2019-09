Während einer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten ein junger Mann in Obertheres auf. Bei der im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle entdeckten die Polizisten im Rucksack ein Tütchen mit mehreren Gramm Cannabis, in diesem Fall Marihuana. Es wurde sichergestellt. Wegen unerlaubten Cannabisbesitzes wird eine Anzeige bei der Staatsanwalt in Bamberg vorgelegt; sie entscheidet über das weitere Vorgehen. red