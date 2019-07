Marihuana im Rucksack

Marihuana entdeckten die Beamten der PI Kronach am Samstagvormittag bei einem 21-Jährigen. Anwohner hatten mitgeteilt, dass ein Pkw in einem Waldstück bei Rotschreuth abgestellt sei. Als Fahrer wurde der 21-Jährige ausgemacht. Dieser gab an, von Eitting (Oberbayern) zu kommen und mit Bekannten bei Rotschreuth gezeltet zu haben. Sein Verhalten ließ Rückschlüsse auf den Konsum von Betäubungsmitteln zu - was er auch eingestand. Eine geringe Menge Marihuana wurde in seinem Rucksack entdeckt. Der 21-Jährige wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige gebracht. pol