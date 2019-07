Marihuana im Rucksack

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth bei einem 32-jährigen Mann aus Polen eine geringe Menge Marihuana. Der Mann war als Beifahrer in einem Auto mit polnischen Kennzeichen auf der A 70 in Richtung Schweinfurt unterwegs. Auf Nachfragen der Polizisten zog der Mann das Rauschgift aus seinem Rucksack und händigte es den Beamten aus. Er gab an, das Rauschgift aus Polen in die Bundesrepublik Deutschland gebracht zu haben. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor Gericht verantworten. pol