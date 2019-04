Marihuana im Rucksack

Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierte am Dienstagnachmittag einen Pkw mit Wiesbadener Zulassung an der A 9 bei Himmelkron. Im Fahrzeug befanden sich vier Personen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in einer Sporttasche und in einem Rucksack des 36-jährigen Beifahrers aus Sachsen jeweils eine geringe Menge Marihuana. Der Mann wird wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln angezeigt. pol