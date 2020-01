Marihuana im Reisegepäck

Am Freitagvormittag hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth ein Fahrzeug mit Leipziger Zulassung bei Trockau kontrolliert. Der Wagen war auf der A 9 in Richtung München unterwegs. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten in der Reisetasche des 34-jährigen Beifahrers eine geringe Menge Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und der Mann wegen des Drogenbesitzes angezeigt. pol