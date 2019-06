Marihuana im Reisegepäck

Am Sonntagabend haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen Kleinwagen aus Mecklenburg-Vorpommern auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung München auf Höhe der Rastanlage Fränkische Schweiz bei Pegnitz (Kreis Bayreuth) kontrolliert. Während der Kontrolle wurde im Reisegepäck des Beifahrers eine Plastikverpackung mit acht Gramm Marihuana gefunden. Auch der Fahrer hatte kein Glück: Bei einem freiwilligen Drogentest kam heraus, dass er in letzter Zeit Kokain konsumiert haben muss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde für die nächsten 24 Stunden untersagt. Gegen beide Insassen wird nun wegen verschiedener Drogendelikte ermittelt.