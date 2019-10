Marihuana im Garten führt zu größerem Fund

Bei einer Streifenfahrt haben Beamte der Polizeiinspektion Höchstadt am Dienstagabend gegen 19 Uhr im Wachenrother Ortsteil Buchfeld eine Marihuanapflanze in einem Garten entdeckt. Sie sprachen den Eigentümer des Anwesens darauf an und durchsuchten anschließend auch das Haus des Mannes. Dabei fanden die Polizisten eine Aufzuchtanlage mit weiteren Marihuanapflanzen. Außerdem stellten sie bereits gebrauchsfertiges Marihuana und eine kleine Menge einer synthetischen Droge sicher. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und gegen den Eigentümer ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. pol