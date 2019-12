Marihuana im Fernbus sichergestellt

Bei zwei Reisenden haben zivile Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth am Montagnachmittag jeweils geringe Mengen Marihuana gefunden. Die 36 und 37 Jahre alten Männer aus Afghanistan und Gambia waren Mitfahrer in einem Fernbus, der gerade an der Rastanlage Fränkische Schweiz West bei Pegnitz Pause machte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und beide Männer wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.