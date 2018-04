Marihuana bei den Zigaretten

Das Marihuana hatte ein 26-Jähriger in der Zigarettenschachtel versteckt. Die Polizei hat es aber dennoch gefunden. Am Sonntagabend wurde der Mann in Hammelburg einer Kontrolle unterzogen, während der er zunehmend nervös wirkte, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. Grund hierfür, so die Polizei, dürfte das von ihm in einer Zigarettenschachtel mitgeführte Marihuana gewesen sein, das bei einer Nachschau aufgefunden wurde. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu. pol