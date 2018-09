Marienweiher das Ziel

Erstmals hatte der Seelsorgebereich Main-Schorgast-Tal zu einer Fußwallfahrt nach Marienweiher eingeladen. Traditionsgemäß pilgern die Pfarreien Marktschorgast und Ludwigschorgast im September zu diesem Wallfahrtsort. Zum ersten Mal waren jetzt die Christen der Pfarrei Bad Berneck mit der Filialgemeinde Himmelkron sowie die Gläubigen der Filialgemeinden Gefrees und Neuenmarkt dabei.

Start war in der Pfarrkirche St. Jakobus in Marktschorgast. Pfarradministrator Michal Osak, Diakon Matthias Bischof und Gemeindereferent Peter Wilm legten auch den Wallfahrtsweg durch Ziegenburg und Gundlitz nach Marienweiher zurück.

Was hat es mit dieser Wallfahrt auf sich? Darüber gibt die Festschrift "800 Jahre Pfarrei und Wallfahrt zu Marienweiher" Aufschluss. Darin heißt es: "Am Pfingstmontag und an Maria Geburt treffen früh vor dem Festgottesdienst die Halsgerichtsprozessionen ein. Darunter sind die Prozessionen von jenen Orten nach Marienweiher zu verstehen, die früher Sitz eines fürstbischöflichen Amtes gewesen sind und innerhalb ihrer Ämter die Blutgerichtsbarkeit ausübten."

Zu diesen früheren Halsgerichtsorten zählten Kupferberg, Marktschorgast, Ludwigschorgast, Stadtsteinach, Marktleugast und Enchenreuth. Später kam noch Wartenfels hinzu. Diese Halsgerichtsprozessionen gehen weit ins 18 Jahrhundert zurück und zählen zu den ältesten Prozessionen nach Marienweiher. Vermutlich waren es ursprünglich Erntedankprozessionen. Bruno Preißinger