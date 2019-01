Marienverein ehrt langjährige Mitglieder

Der BRK-Marienverein Neuses, Beiersdorf, Bertelsdorf und Glend lädt zur Hauptversammlung am Samstag, 2. Februar, um 14 Uhr in den "Schwarzen Bären" in Beiersdorf ein. Neben Berichten stehen Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Veranstaltungen in diesem Jahr auf der Tagesordnung. Auf den offiziellen Teil folgt ein Unterhaltungsprogramm. Es gibt keinen Fahrdienst. Der Vorstand bittet die Mitglieder, den Stadtbus zu benutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. red