Marienverehrer müssen sich dringend verjüngen

Der Präfekt der Marianischen Herren- und Bürgersodalität St. Jakob in Bamberg, Martin Sauer, erstattete den Mitgliedern des katholischen Vereins einen ausführlichen Rechenschaftsbericht für 2019 und gab einen Ausblick für die kommenden zwölf Monate.

Erfreut zeigt sich Sauer über den guten Besuch der Sodalitätsgottesdienste. Der Höhepunkt war das Hochfest am 15. August. Marienverehrer aus Stadt und Land begleiteten bei der Prozession von St. Jakob nach St. Getreu die Silbermadonna, die 1699 von Caspar Riss geschaffen wurde, auf den Berg, entlang der geschmückten Häuser.

Im September wählte der Vorstandder Sodalität Peter Bruns zum neuen Präses. Sein Vorgänger, Prälat Hans Wich, starb am 7. Mai im Alter von 90 Jahren. Als geistlicher Leiter führte er seit 1998 "seine" Sodalität.

Am 19. November besuchte der Vorstand die Sodalen in Hallerndorf. Nach dem Gottesdienst, den der neue Präses in Konzelebration mit Pfarrer Matthias Steffel feierte, trafen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und Ehrung langjähriger Mitglieder.

Am 9. Dezember wurde das zweite Hauptfest mit einem Gottesdienst in St. Jakob gefeiert.

Festgelegt wurden zahlreiche Termine für 2020. Sie beginnen am 2. Februar (Mariä Lichtmess) mit einem Festgottesdienst mit Kerzenweihe, Lichterprozession, Weiheerneuerung und Erteilung des Blasiussegens.

Am 1. Mai wird eine Maiandacht abgehalten. Im Monat Mai findet jeden Dienstag um 18 Uhr eine feierliche Maiandacht statt.

Das erste Hauptfest ist wieder am 15. August. Um 9 Uhr hält Erzbischof Ludwig Schick den Pontifikalgottesdienst.

Im Oktober wird dienstags der Rosenkranz gebetet.

Abschließend hat Präfekt Sauer auf einen wichtigen Termin hingewiesen: Am 15. Juli findet im ehemaligen Franziskanerkloster St. Jakob die nächste Jahreshauptversammlung mit den turnusgemäßen Neuwahlen des Vorstands und des Konsultes statt.

Zu den zukünftigen Hauptaufgaben der Sodalität zählt weiterhin die Gewinnung neuer und vor allem junger Mitglieder, die bereit sind, Verantwortung für die Gemeinschaft zu tragen. Auch im vergangenen Jahr 2019 sind mehr Mitglieder verstorben als es Neuaufnahmen gegeben hat, bilanzierte Sauer. Besonders lobte der Präfekt die Spendenfreudigkeit der Marienverehrer. Dietfried Fösel