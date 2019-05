Mariensingen des Gesangvereins

Am Dienstag, 7. Mai, findet um 19 Uhr in der Kapelle Heilige Familie in Roth ein Mariensingen statt. Marienlieder und Texte werden vom Gesangverein unter Leitung von Brigitte Wolf vorgetragen. Danach ist gemütliches Beisammensein am Feuerwehrhaus. Der Erlös fließt in die Nachwuchsarbeit des Vereins. red