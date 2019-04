Mariensingen am Käppele

Am Sonntag, 5. Mai, findet um 15 Uhr am Zeiler Käppele das traditionelle Mariensingen in und um die Bergkapelle statt. Veranstalter ist seit 1997 der Zeiler Kirchenchor, der wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt hat.

Als Mitwirkende sind dabei: Der Sängerkranz Zeil singt unter der Leitung von Anja Jäger. An der Orgel und am E-Piano spielt Ralf Hofmann und auf der Querflöte Corinna Nastoll. Der Kirchenchor St. Michael singt unter der Leitung von Doris Wasser, die auch als Sopranistin zu hören sein wird. Auch die Heimatkapelle Ziegelanger unter der Leitung von Ernst Ullrich ist dabei. Pfarrer Michael Erhart möchte mit seinem Spiel auf der Zither ebenfalls den Besuchern eine Freude machen.

Bei schönem Wetter werden auf dem Vorplatz Bänke aufgestellt. Hier kann man der Musik, die ins Freie übertragen wird, mit Blick ins Maintal lauschen.

Es ergeht dazu Einladung an alle Interessierten aus nah und fern. Der Eintritt ist kostenlos. Um Spenden für einen guten Zweck wird gebeten. HB