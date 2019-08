Marienlieder erklingen

Die "Zechgemeinschaft" Neukenroth lädt am Mittwoch, 14. August, um 18 Uhr zum Mariensingen in die St.-Katharina-Kirche in Neukenroth ein. Die Gesangsgruppe und die Bläsergruppe des Volkstrachtenvereins "Zechgemeinschaft" werden christliche Marienlieder singen und intonieren und laden auch zum Mitsingen ein. Die Urlaubsaushilfe, Pater Thomas Pramod aus Indien, wird sich selbst mit Liedern einbringen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht, sie gehen an ein soziales Projekt von Pater Thomas. Im Anschluss lädt der Volkstrachtenverein "Zechgemeinschaft" Neukenroth zum gemütlichen Beisammensein in die Zecherhalle ein. Die Bevölkerung ist eingeladen. eh