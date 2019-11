Marienkapelle öffnet im Advent ihre Türen

Ab August gibt es Lebkuchen, lange vor dem Advent blinken Lichterketten und Gänsebraten wird zu allen Gelegenheiten verspeist. Doch in Ludwigsstadt will man versuchen, in der profanierten Marienkapelle die alte Zeit ein Stück zurückzuholen. Am Mittwoch, 4. Dezember , sind alle Interessierten ins Parterre zu einem adventlichen Singen mit musikalischer Begleitung von Reinhard Ziener eingeladen.

Weiter geht es dann am Mittwoch, 11. Dezember: Oben in Rosas "guter Stube" wird es wieder ganz heimelig, wenn Melanie Schwarzmeier mit Hackbrett, Reinhard Ziener mit Gitarre und Maria Lindenberger mit Zither weihnachtliche Weisen spielen und zum Mitsingen einladen. Natürlich finden sich im Untergeschoss viele schöne Dinge zur eigenen Freude oder zum Schenken. Zum Gedenken an Heinrich Zschach werden die restlichen Mundartbücher aus seiner Feder angeboten.

Wer möchte, kann an den ersten zwei Adventssonntag-Nachmittagen oben in Rosas "guter Stube" auf dem alten Kanapee bei einer Tasse Tee Platz nehmen. Da gibt es die Gelegenheit, nochmals einen Blick in die vier Ordner zu werfen - mit Bildern von "Alt Ludwigsstadt", die zur 750-Jahr-Feier um den Marktplatz gezeigt wurden.

Die Öffnungszeiten im Advent sind: Sonntag, 1. Advent, von 14 bis 17 Uhr; Mittwoch, 4. Dezember: von 18 bis 20 Uhr (mit R. Ziener), Sonntag, 2. Advent, von 14 bis 17 Uhr; Mittwoch, 11. Dezember, von 18 bis 20 Uhr (mit M. Schwarzmeier, R. Ziener, M. Lindenberger), Freitag, 13. Dezember, von 17 bis 20 Uhr; am Weihnachtsmarkt, Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 18 Uhr. Die Marienkapelle-Arbeitsgemeinschaft freut sich auf Besuch. hs