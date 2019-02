"Marienkäfer" gibt erste Unterschrift ab

Dank der bürgerfreundlichen Öffnungszeit des Rathauses in Bad Staffelstein konnte sich BN-Kreisvorsitzender Anton Reinhardt, als Marienkäfer verkleidet, bereits um 7.30 Uhr als erster Unterstützer zum Start des Volksbegehrens "Rettet die Bienen - stoppt das Artensterben!" in die ausgelegte Liste eintragen. Er meinte: "Die niedlichen Marienkäfer sind ein kleiner Mosaikstein für die natürliche, giftfreie Bekämpfung von Blattläusen auf Nutzpflanzen, wie etwa beim Gemüseanbau. Der BN möchte mit dem Volksbegehren unter anderem erreichen, dass weniger Pestizide ausgebracht werden und naturschonende Bewirtschaftungsweisen begünstigt werden. Mit der Unterschrift in den Rathäusern bis zum 13.Februar können die Bürger dazu beitragen, dass Bayern einen besseren Naturschutz bekommt." Foto: privat