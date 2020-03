Marie-Luise bastelt gern Schmetterlinge

Leserfoto Marie-Luise (6 Jahre alt) aus Adelsdorf freut sich auf den Frühling und auf den Besuch von Bienen und Co. Daher hat sie Schmetterlinge und zwei Bienen gebastelt. Das schreibt uns ihre Mama Elizaveta Stepina. Sie hat damit auf den Aufruf unserer Zeitung reagiert, Fotos der Bastel-Kreationen der Kinder Kinder (gerne auch von Legoburgen und anderen Spielideen) an den FT zu schicken. Bitte Namen, Alter und was zu sehen ist dazuschreiben, wir veröffentlichen die Fotos gern! Kontakt per E-Mail an hoechstadt@infranken.de oder via Facebook auf www.facebook.com/ERHft.