Marie Büttner 105 Jahre alt

Im Kreise vieler Gratulanten feierte Marie Büttner ihren 105. Geburtstag. Am 20. Januar 1914 wurde die Jubilarin in Lichtenfels geboren, wo sie auch ihre Kindheit verbrachte. Später leitete sie mit ihrem Mann und dessen Bruder die Schuhfabrik Jakob Büttner & Co. in Burgkunstadt.

Im Alter von 90 Jahren entschied sie sich schweren Herzens, Burgkunstadt und damit ihr geliebtes Frankenland zu verlassen und zu ihrem Sohn Walter nach Geretsried zu ziehen. Ihr anderer Sohn Wolfgang ist, wie ihr Mann, zwischenzeitlich verstorben. Der "oberfränkische Teil" der Verwandtschaft ließ es sich nicht nehmen, mit ihr diesen außergewöhnlichen Geburtstag zu feiern.

Bis zu ihrem 101. Geburtstag versorgte sich Marie Büttner in Geretsried in ihrer Wohnung selbst, bevor sie ins Altenheim umzog. Dort führt die ehemalige Burgkunstadterin nach wie vor ein recht selbstständiges Leben. Keine Hilfe braucht sie beim Waschen und Anziehen, auch zeigt sie sich am politischen Geschehen ihrer neuen Heimat interessiert. Marie Büttner geht gerne alleine spazieren und macht von den Angeboten des Altenheims wie den Vorlesenachmittagen, den Singstunden oder der Gymnastik regen Gebrauch. Letztere könnte nach Auffassung der Seniorin durchaus etwas anspruchsvoller sein. "Aber es sind halt viele ältere Leute dabei, die sich mit den Übungen schwertun", räumt die Rentnerin ein.

Von ihrem Sohn Walter wird Marie Büttner regelmäßig zur Pfarrei "Heilige Familie" gebracht. Dort nimmt sie am "Lustigen Kreis" teil. Nach wie vor spielt sie gerne Karten, insbesondere Schafkopf.

Das Familientreffen nutzte Marie Büttner, um sich genauestens zu erkundigen, was es alles Neues in Burgkunstadt und Umgebung gibt. Beim Abschied sagte sie zu ihrem Neffen Otto Schuhmann: "Ich habe ganz große Sehnsucht nach Franken und nach Burgkunstadt. Die Menschen hier sind halt doch ganz anders." red