Marianne Werthmann ist 90

Ihren 90. Geburtstag feierte am Donnerstag Marianne Werthmann aus Sand.

Die Jubilarin, eine geborene Eck, kam in Zeil zur Welt und arbeitete dort zuletzt als Weberin in der "Erba". Im Jahr 1951 heiratete sie ihren Mann Ernst Werthmann und zog mit in sein Elternhaus nach Sand, wo beide heute noch wohnen.

Während ihr Ehemann, ein gelernter Korbmacher, zuletzt in Schweinfurt bei Fichtel & Sachs arbeitete, kümmerte sich Marianne Werthmann um den Haushalt und die Erziehung der zwei Töchter. Nebenbei war sie außerdem als "Haka"-Vertreterin im ganzen Dorf unterwegs und nahm Bestellungen auf.

In seiner Freizeit war das Ehepaar auch gern gesehen in Sands Heckenwirtschaften und Biergärten. In früheren Jahren verreisten beide gerne, so zum Beispiel über 20 Jahre hintereinander nach Bad Füssing. Marianne Werthmann sagte deshalb scherzhaft an ihrem Jubeltag: "Deshalb sind wir beide noch bei so guter Gesundheit."

Die Gartenarbeit und das Nähen waren ihre Lieblingsbeschäftigungen. Auch das Kochen und Backen sind ihr Hobby. Noch heute steht Marianne Werthmann gerne in der Küche und backt den Original Sander Käsekuchen nach einem alten Familienrezept.

Abwechslung steht immer an, wenn die drei Enkel und die fünf Urenkel zu Besuch kommen. Stellvertretender Landrat Michael Ziegler, Bürgermeister Bernhard Ruß und Diakon Bernhard Trunk gratulierten dem Geburtstagskind für Kreis, Gemeinde, Kirche und wünschten vor allem Gesundheit. cl