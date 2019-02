Marianne und Peter Barth reisen ans Meer und in die Berge

Ihre goldene Hochzeit feierten Marianne und Peter Barth aus Haßfurt.

Marianne Barth, die am Gratulationstag 71 Jahre alt wurde, entstammt der alteingesessenen Bäckerei Herold, die bis 2014 zum Haßfurter Stadtbild in der Unteren Hauptstraße gehörte. Nach einer Bäckerlehre im elterlichen Betrieb war die Jubilarin als kaufmännische Angestellte bei der Firma Regiolux in Königsberg tätig, ehe sie 1991 wieder zu ihren Wurzeln zurückkehrte und den Bäckereibetrieb übernahm.

Ihr Ehemann Peter ist ein gebürtiger Zeiler und war nach seiner Lehre bei FAG Kugelfischer in Schweinfurt insgesamt 43 Jahre lang als Industriekaufmann beschäftigt. Kennengelernt hat sich das Paar seinerzeit im Zeiler Göller-Saal, als die legendäre "Mambo" zum Faschingsball aufspielte. Am 9. Februar 1969 wurde in der Pfarrkirche in Zeil geheiratet und später kamen dann die Kinder Susanne, Michael, Jens und Tina zur Welt. Mittlerweile gehören zur Familie auch drei Enkel.

Ihren früheren Beruf als Hobby erhalten hat Marianne Barth, indem sie immer noch viel für die Kinder backt. Ansonsten hat das Jubelpaar seit dem Ruhestand das Reisen für sich entdeckt, wo es den beiden am Meer und in den Bergen gleich gut gefällt. Früher ist Peter Barth auch Katamaran gesegelt und war 25 Jahre im Pfarrgemeinderat. Bei den "Elf Weisen Hasen" war der heute 70-Jährige über Jahrzehnte eifriger Helfer und hat sich vom Ausschank bis zum Elferrat hochgearbeitet.

Den Eheleuten gratulierte Bürgermeister Günther Werner und überbrachte im Namen der Stadt Haßfurt die besten Wünsche für die Zukunft. cl