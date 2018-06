"Mariahilf" setzt auf Fair Trade

red



Auch die Berufsfachschulen (für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Sozialpflege) Mariahilf in Bamberg sind jetzt "Fairtrade-School". Die Auszeichnung wurde unlängst vom Verein Transfair Deutschland in einer kleinen Feierstunde an der Schule überreicht. Schulleiter Wilhelm Schmidt stellte die Bedeutung des Begriffes "fair", in Anlehnung an die sozial-ökologische Enzyklika von Papst Franziskus, nämlich Achtsamkeit gegenüber Mitmenschen und Ressourcen, als Basis für die Arbeit in der Schule und als Vorbereitung auf das Arbeitsleben heraus. Matthias Pfeufer als Vertreter der Fairtrade-Town Bamberg betonte, dass Bamberg in Bayern Spitze unter den Fairtrade-Kommunen sei. Er lobte das Engagement der kirchlichen Schulen, denn drei der neun Fairtrade-Schulen in Bamberg befänden sich in kirchlicher Trägerschaft.