Am Samstag, 8. September, findet um 18.30 Uhr ein Festgottesdienst zu Mariä Geburt in der Ritterkapelle in Haßfurt statt. Darauf weist das katholische Pfarramt St. Kilian hin. In diesem Gottesdienst wird auch die neue Pastoralassistentin Michaela Rüd in ihren Dienst in der Pfarreiengemeinschaft St. Kilian eingeführt. Michaela Rüd befindet sich in der Ausbildung und wird voraussichtlich fünf Jahre in der Pfarreiengemeinschaft tätig sein. Nach dem Gottesdienst findet eine Lichterprozession in den Pfarrgarten statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit bei einem Umtrunk Frau Rüd persönlich kennenzulernen und zu begrüßen. red