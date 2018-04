Maria und Georg Kraus feiern "Eiserne"

Ein seltenes Fest haben Maria und Georg Kraus gefeiert, sind sie doch 65 Jahre lang verheiratet. Die Jubilare erzählen in körperlicher und geistiger Vitalität von ihrem gemeinsamen Leben.

Beim Tanz in Thurn 1951 hat es gefunkt und Georg hat gleich gemerkt: "Die Maria wird meine Ehefrau." Gekannt hatten sie sich schon seit dem Kindergarten, den es damals schon in Heroldsbach gab. Ihre Elternhäuser waren nur 100 Meter voneinander entfernt. Im April 1953 wurde in Heroldsbach Hochzeit gefeiert.

Maria fand ihre Anstellung erst bei der Kofferfabrik Winter, sie arbeitete später bis zum Rentenantritt bei der Firma Sokol in Hausen. Georg übte den Beruf des Maurers aus, war zudem noch ehrenamtlich 30 Jahre als Hausmeister in zwei Kindergärten tätig.

Im Laufe der Jahre bekam die Familie mit der einzigen Tochter einigen Zuwachs, und so konnten drei Enkel und sechs Urenkel den stolzen Jubilaren gratulieren. In dem 1980 vom Schwiegersohn erbauten Haus leben heute drei Generationen: das Jubelpaar, die Tochter mit Ehemann und eine Enkelin teilen sich den Wohnraum des Anwesens.

Maria und Georg Kraus, beide stehen im 85. Lebensjahr, sind noch immer begeisterte Hobbygärtner und versorgen die Verwandtschaft und Nachbarschaft mit ihren vorgezogenen, glyphosat-freien Pflanzen. Dem Gesangverein Eintracht zeigte Georg seine besondere Verbundenheit und Treue: Er war in diesem Verein 17 Jahre lang der Fahnenträger. Auch der Feuerwehr Thurn, dem Sportverein Heroldsbach/Thurn und dem St.-Josef-Verein hält er die Treue.

Für die fleißigen Kirchgänger gibt es noch einen besonderen Gottesdienst im Kreise der Familie. Eine besonders nette Geste war deshalb auch die extra angefertigte Hochzeitskerze, die ihre Enkelin als Geschenk mitbrachte.



Glückwünsche von Söder

Ein Höhepunkt waren auch die Glückwünsche der Prominenz. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte in einem Schreiben seine Glückwünsche übersandt. Ein Präsent, welches der Bürgermeister Edgar Büttner (SPD) überreichte, bereitete dem Paar eine besondere Freude.

Auch der Forchheimer Landrat Hermann Ulm (CSU) überbrachte persönlich im Namen des Landkreises Glückwünsche und Geschenke.