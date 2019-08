"Maria, schweige nicht" - Katholische Frauen mahnen für gleichberechtigtes Miteinander

Seit dem 21. Juli, dem Vortag des Festes der Heiligen Maria Magdalena, gehen auch in Herzogenaurach Frauen mit weißen Schals oder Kleidung in den Gottesdienst. Warum tun sie das?

Der katholische Frauenbund gibt in einer Pressemitteilung die Antwort. Starre kirchliche Strukturen und Machtverhältnisse, fehlende Gleichberechtigung von Frauen, auch beim Zugang zu Ämtern, jahrelange Vertröstungen und eine spürbare Unbeweglichkeit gegenüber Veränderungen - all das ist eine Gefahr für die Zukunft ihrer Kirche. Deswegen startete der Frauenbund die Aktion "Maria, schweige nicht!". Namensgeberinnen sind Maria Magdalena, erste Zeugin der Auferstehung und Apostolin der Apostel, und Maria, die Mutter Jesu, die mit ihrem freien Ja zu Gott die Heilsgeschichte eröffnete.

"Beide waren mutig, haben nicht geschwiegen, sind Vorbilder für Frauen heute. Ihrem Beispiel, und dem von vielen anderen mutigen Frauen in der Bibel, wollen sie folgen", heißt es in der Pressemitteilung, die von Christina Daßler, Teamvorstand im Zweigverein Herzogenaurach, verfasst worden ist.

In Gesprächen, Gebeten und Gottesdiensten bringen jetzt bundesweit Frauen, die seit Jahrzehnten ehrenamtliche Dienste in der Kirche wahrnehmen, ihre Enttäuschung, Wut, Trauer, Verletztheit sowie Forderungen nach notwendiger Veränderung zur Sprache. Sie wollen nicht länger stillschweigend hinnehmen, dass ihr vielfältiger Einsatz gerne in Anspruch genommen wird, sich an der Rolle und Bedeutung von Frauen in der Kirche aber nichts ändert.

Weiter heißt es: " Die Geduld vieler Frauen ist erschöpft und es schmerzt der massive Glaubensverlust an der Kirche, für die ihr Herz schlägt".

Der Frauenbund lädt alle ein, der Aktion "Maria, schweige nicht" ein Gesicht zu geben. "Bewegen wir die Kirche und halten sie lebendig für unsere Kinder und Enkelkinder", lautet der Appell. Denn die Zeit für ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern, Priestern und Laien sei gekommen. red