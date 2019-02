Maria Schneider hält ihren Geist mit Rätseln fit

Karl-Heinz Hofmann Maria Schneider feierte bei guter Gesundheit ihren 80. Geburtstag. Die Jubilarin ist in Weißenbrunn geboren und war viele Jahre bei der Firma Hans Thümlein in ihrem Heimatort beschäftigt.

Vitale Rentnerin

Erste Gratulanten am Ehrentag waren die Kinder Angelika und Marco sowie drei Enkel und zwei Urenkel. Bürgermeister Egon Herrmann gratulierte im Namen der Gemeinde Weißenbrunn und wünschte der vitalen Rentnerin noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen.

In der "Mühle" gearbeitet

Seit langer Zeit ist Maria Schneider Mitglied im Musikverein. Ihr zweites berufliches Standbein hatte sie als Servicekraft in Gastwirtschaften; sie dürfte noch vielen Gästen als Bedienung in der "Mühle" in Hummendorf bekannt sein.

Heute arbeitet sie gerne im Garten und steht noch täglich am Herd. Am liebsten aber löst sie knifflige Kreuzworträtsel. "Da wird es nie langweilig und man muss den Geist anstrengen", erzählt sie lachend.