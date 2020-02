Maria-Lichtmess-Feier in Weilersbach

Der Familienkreis der Pfarrei St. Anna Weilersbach lädt am morgigen Sonntag, 2. Februar, zur Maria-Lichtmess-Feier mit Eucharistiefeier ein. Beginn ist um 18 Uhr im Kirchenhof am Kreuz mit Kerzensegnung und Lichterprozession in die alte Sankt-Anna-Kirche. Kerzen können vor Ort erworben werden. Danach sind alle Besucher zur Agape eingeladen. red