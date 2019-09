"Maria" ist Thema in St. Michael Heroldsbach

Der Katholische Deutscher Frauenbund Heroldsbach und der Pfarrgemeinderat des Seelsorgebereichs Hausen/Heroldsbach laden ein zur Aktion "Maria, schweige nicht!". Es wird ein dringender Handlungsbedarf für Reformen in der Kirche gesehen. Deshalb wird der Aktion am Sonntag, 22. September, ein Gesicht gegeben: Eingeladen sind alle Bürger zu einem Gottesdienst um 9.45 Uhr in St. Michael in Heroldsbach. Als äußeres Zeichen dieser Aktion soll ein weißes Accessoire im Gottesdienst getragen werden, denn weiß symbolisiere die Taufgnade. red