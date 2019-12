Lichtenfels vor 15 Stunden

Vortrag

Maria in der Kunst

"Darstellungen der Jungfrau Maria in der christlichen Kunst" heißt ein Vortrag, zu dem die Kuki (Kunst- und Kultur-Initiative) am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in die Räumlichkeiten der Galerie in d...