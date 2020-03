Maria Hilbert wurde 90

Ihren 90. Geburtstag feierte im Seniorenhaus SeniVita in Eltmann Maria Hilbert geborene Sinner. Hierzu überbrachte stellvertretender Landrat und Bürgermeister Michael Ziegler die Glückwünsche des Landkreises sowie der Stadt Eltmann, und für die Pfarrgemeinde gratulierte die Pastoralreferentin Barbara Heinrich.

Die Glückwünsche kamen auch aus der großen Familie, denn die Jubilarin hat fünf Kinder (vier Mädchen und einen Sohn) und zahlreiche Enkel. Ihr Ehemann Victor ist vor sechs Jahren gestorben. Die Jubilarin erinnert sich auch gerne an ihren Vater und Großvater, die "Meefischer" gewesen seien; deswegen habe es öfter leicht angeräucherte Fische zu Hause gegeben.

Maria Hilbert arbeitete über zehn Jahre bei der Firma Mumdey-Wolle in Haßfurt, wo heute das Bayerische Rote Kreuz seinen Sitz hat. Hauptsächlich kümmerte sie sich um die Familie und die Erziehung ihrer Kinder. Die Hausarbeit machte ihr immer viel Spaß, und das ist bis ins hohe Alter so geblieben. Sie nähte und strickte.

Die Jubilarin lebte in Haßfurt und ist seit einem Jahr nun im Seniorenheim SeniVita in Eltmann, wo sie sich nach Möglichkeit an den täglichen Angeboten für die Senioren beteiligt. Deswegen saß sie an ihrem Geburtstag mitten im Gymnastikkreis. Zuvor gab es schon den Erzählkreis mit den täglichen Zeitungsnachrichten; das gefällt der Jubilarin. Es sei viel Abwechslung geboten, sagt sie. gg