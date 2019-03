Maria Florschütz übernimmt Vorsitz beim Obst- und Gartenbauverein Unterpreppach

Die Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OBGV) Unterpreppach stieß auf reges Interesse bei den Mitgliedern: Es standen Neuwahlen an. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls von Vorsitzender Irmgard Hau leitete ihr Stellvertreter Simon Herbst die Versammlung im Musikheim.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem ein Jahresrückblick, der mit Bildern aus dem Vereinsleben sowie Bildern aus dem Ort ergänzt wurde.

Hervorzuheben ist besonders die Arbeit mit der Kindergruppe. Julia Welsch leitet die Gruppe und lässt sich immer wieder spannende Aktionen mit den Kleinen einfallen. Das Jahr 2018 stand unter dem Motto "Beiß rein" und so drehten sich viele der Treffen der "fleißigen Bienen" immer wieder um das Obst, zum Beispiel bei der Maiwanderung mit Erläuterungen zu Streuobstwiesen und Apfelverkostung in verschiedenen Variationen (Saft, Dörrobst oder verarbeitet in Muffins). Dazu gab es mit der Kindergruppe noch verschiedene Bastelnachmittage und den Kinderfasching. Dieses Engagement überzeugte den Kreisverband, weshalb der OGBV Unterpreppach für den ersten Preis vorgeschlagen wurde. Der Verein erhält eine mobile Saftpresse, die bei der Hauptversammlung des Kreisverbandes übergeben wird. Außerdem wird es eine Ehrung bei der Landesgartenschau in Wassertrüdigen geben, zu der die Vereinsmitglieder eingeladen sind.

Erfreulich ist es daher auch, dass Julia Welsch Unterstützung von Theresia Groh bekommt, die sich zukünftig ebenfalls um die "fleißigen Bienen" kümmern wird und als Beisitzerin mit in die Vorstandschaft geht.

Bereits im letzten Jahr wurde der Vorstand neu konstituiert. Gisela Güthlein und Irmgard Hau wollten nach langjähriger, erfolgreicher Führung den Vorsitz abgeben und in die Hände neuer Vereinsmitglieder geben. Allerdings konnte sich Irmgard überzeugen lassen, für ein weiteres Jahr an der Spitze zu bleiben und dadurch den potenziellen Nachfolgern eine Übergangszeit zu ermöglichen.

Engagement und Herzblut

Dieses Jahr stand daher der Posten der ersten Vorsitzenden zur Neuwahl an. Irmgard Hau führte den Verein bereits zehn Jahre. "Mit so viel Engagement und Herzblut wurde der Verein lange nicht mehr geleitet", betonte Gabi Rögner, die die Wahl leitete. "Der OGBV Unterpreppach ist ein Aushängeschild der Stadt Ebern und Irmgard war maßgeblich daran beteiligt."

Für das Amt der Vorsitzenden wurde Maria Florschütz vorgeschlagen. Sie wurde einstimmig von den anwesenden Mitgliedern gewählt. Florschütz, die sich selbst als Neuling im OBGV bezeichnet, freute sich über das Vertrauen und auf die neuen Herausforderungen. Sie bedankte sich bei Gisela Güthlein und Irmgard Hau für die Zeit und Mühe, die sie in den Verein investiert haben und hofft, dass die beiden auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. Besonders wichtig ist ihr die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen: "Kinder sollen den Umgang mit der Natur lernen, es ist wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen und sie frühzeitig einzubinden." "Gemeinsam sind wir stark, alleine sind wir nichts", waren die Worte Florschützs, mit denen sie eine starke Gemeinschaft und Zusammenarbeit innerhalb des Vereins anstrebt.

Der neue Vorstand

Somit ist die Vorstandschaft komplett mit folgenden Mitgliedern. Vorsitzende: Maria Florschütz; Stellvertreter: Simon Herbst; Kassiererin: Claudia Bezdeka; Schriftführerin: Janina Lehmann; Kindergruppe: Julia Welsch und Theresia Groh; Beisitzer: Gabi Rögner, Eberhard Ponader, Anja Sperber und Renate Keicher.