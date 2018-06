Maria Bachinger feierte mit der ganzen Familie

Karl-Heinz HofmannMaria Bachinger ist waschechte Friesenerin und mit 85 Jahren noch so "fit wie ein Turnschuh".Die Jubilarin ist großer Fußball- Fan des SV Friesen , bei dem die beiden Söhne Udo und Timo tragende Rollen spielten und spielen. Zum Ehrentag, ihrem 85. Geburtstag, erhielt sie zahlreiche Glückwünsche.Dritter Bürgermeister Markus Wich entbot die besten Glückwünsche im Namen der Lucas-Cranach-Stadt und auch in Vertretung von Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein Wich wünschte noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen sowie Gottes reichen Segen.Maria Bachinger ist mit Ehemann Hans seit 1960 verheiratet. Das Jawort gaben sie sich in Vierzehnheiligen. Das Ehepaar hat vier Kinder und neun Enkelkinder.""Die Familie geht über alles", sagt die Jubilarin. Sie war Jahrzehnte bei verschiedenen Arbeitgebern bis zum verdienten Ruhestand beschäftigt. Natürlich gibt es bei einer solchen Großfamilie auch immer viel im Haushalt zu tun, sagt sie und lacht. Sie freut sich mit besonderen Hinweis auf ihre Enkel, "wenn alle beisammen sind".