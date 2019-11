Margit Bauer hat in der Kirche viel erlebt

"Ich bin da gleich so richtig reingeschmissen worden", erinnert sich Margit Bauer, scheidende Organistin, Mesnerin und Pfarramtssekretärin der evangelischen Kirchengemeinde Weitramsdorf. Am Sonntag, 1. Dezember, wird sie feierlich im Rahmen des "Guten-Abend-Gottesdienstes " um 18 Uhr in der Nikolauskirche aus ihren drei Ämtern in den Ruhestand verabschiedet, von denen sie allein das Organistinnenamt 50 Jahre ausgefüllt hat.

"Mit 13 Jahren habe ich meinen ersten Gottesdienst gespielt, das war allerdings in Tambach", ist sich Margit Bauer sicher und glaubt außerdem, noch zu wissen, dass sie sich trotz großer Aufregung damals nicht verspielt habe. Die Zeiten als Organistin seien damals noch ganz andere gewesen, schildert die Kirchenmusikerin die Situation und weist auf eine Besonderheit der 70er Jahre hin: "Wir hatten damals bestimmte Zeiten, in denen wir im Gottesdienst Strom hatten, das war mit den Städtischen Werken festgelegt. Der Gottesdienst begann um 9 Uhr, und wir mussten schauen, dass wir bis 10 Uhr zum Ende kamen, denn ab halb elf wurde der Strom in der Kirche abgestellt und die Orgel musste verstummen. Die Elektrizität wurde dann nämlich in den Weitramsdorfer Haushalten gebraucht, damit die Frauen kochen konnten."

An unzählige Begegnungen kann sich Margit Bauer erinnern, vor allem auch später, in ihrer Aufgabe als Pfarramtssekretärin seit 2005. Sie sei oft der erste Ansprechpartner für Gemeindeglieder gewesen. In lebhafter Erinnerung bleiben ihr auch die Begegnungen mit einem ganz besonderen Tier, nämlich der Fledermaus. "Einmal hat sich ein Schwarm Fledermäuse in die Kirche verirrt. Sie waren durch ein offenes Fenster in die Kirche gekommen. Das war schwierig, die wieder herauszukriegen. Und es ist sogar eine Fledermaus in den Opferstock gekrochen, das war bei der Hochzeit meines Sohnes." Als das Tier entdecket wurde, habe es sogar noch gelebt.

35 Jahre übte Margit Bauer im Nebenjob ihr Mesnerinnen-Amt aus. Erst hatte sie sich immer die Lieder für den Gottesdienst besorgen müssen. Dann hatte sie die Lieder auf die Liedtafeln aufzustecken. Das sei im Winter eine ziemliche Plackerei gewesen, weil es in der Kirche bitterkalt gewesen sei. "Eine Stunde vor dem Gottesdienst musste immer die Heizung angestellt werden", beschreibt sie weiter ihre Aufgaben, zu denen auch gehörte, die Kerzen am Altar zu entzünden und den Blumenschmuck zu arrangieren. "Der Altarschmuck lag mir immer ganz besonders am Herzen", verkündet sie stolz und verrät, dass sie sich dabei nur selten auf externe Hilfe verlassen, sondern oft auch Blumen aus dem eigenen Garten verwendet und aus ihnen eigene Gestecke entworfen habe.

Man kennt Margit Bauer in der Gemeinde als engagierte und couragierte Frau, doch vor einer Sache hatte sie "Manschetten": "Ich bin nur sehr ungern nachts alleine in die Kirche gegangen. Aber Silvester musste früher immer ,Mitternacht‘ geläutet werden, da habe ich aber stets geschaut, dass mich jemand begleitet hat."

Wenn jetzt das Weihnachtsfest naht, so will sich Margit Bauer wieder einer besonderen Aufgabe widmen: dem Schmücken des Weihnachtsbaumes. Er wäre dann der 39. seiner Art, dem sie ihr Geschick in dieser Angelegenheit angedeihen lässt. "Ohne eine ganz große ausziehbare Leiter ginge das gar nicht mehr. Denn die Bäume sind immer größer geworden", erzählt sie.

Danach will sie ihre Mesnerinnen-Aufgabe in die Hände eines Nachfolgers geben. Die Organisten-Nachfolge tritt Albert Bätz an, neue Pfarrsekretärin wird Stephanie Weitz-Bauer. Mit sechs Pfarrerinnen und Pfarrern habe sie in der Kirchengemeinde Weitramsdorf zusammengearbeitet, erinnert sich Margit Bauer gerne und freut sich besonders über die herzlichen Abschiedsworte, die ihre jetzige und letzte "Chefin", Pfarrerin Anne Braunschweig-Gorny, für sie im Gemeindebrief gefunden habe. Dass sie ihrer Gemeinde in Zukunft ehrenamtlich weiter verbunden sein wird, ist für sie eine Selbstverständlichkeit.