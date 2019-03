Margaretha Wanderer 90

Ihren 90. Geburtstag konnte dieser Tage Margaretha Wanderer, geborene Hutzler, in der Einrichtung "Pro Seniore" feiern. Ihre Jugend verbrachte die Jubilarin in dem kleinen Ort Atzenhof in der Gemeinde Trausnitz in der Oberpfalz.

Bürgermeister Hermann Anselstetter verband seine Glückwünsche mit einem Blick auf die Jugendzeit des Geburtstagskindes. " Sie sagten Ihrer Heimat im malerischen Pfreimdtal zu Füßen der Burg Trausnitz als 18-Jährige ade, weil Sie einem Lockruf aus Wirsberg folgten. Der Hotelier Hans Werner hatte Sie auf einer seiner Einkaufstouren für Kirchweih- und Martinigänse kennengelernt und bat Sie, 1948 als Küchenkraft in sein Posthotel zu kommen."

Dies und die harmonische Ehe mit ihrem Mann Fritz habe die Jubilarin zu einer beliebten Wirsbergerin werden lassen, sagte der Bürgermeister und sprach von einer stolzen Lebensleistung. "Ihr Fleiß und Ihre Hilfsbereitschaft waren überall gefragt. Auch bei vielen Festen, Feuerwehr- und Gesangvereinsveranstaltungen halfen Sie tatkräftig mit." Anselstetter würdigte besonders die Lebensfreude, den Optimismus und die tiefe Gläubigkeit der Jubilarin.

Die Glückwünsche des Landkreises Kulmbach überbrachte stellvertretende Landrätin Christina Flauder.

Aus der Ehe gingen die Söhne Heinz, Gerhard und Michael hervor. An ihrem Ehrentag blickte Margaretha Wanderer mit Dankbarkeit zurück: "Mir ist es in meinem ganzen Leben immer gut gegangen und ich habe aus allem etwas gemacht."

In Erinnerung hat die Jubilarin auch noch ihre damalige Ankunft mit dem Zug auf dem Bahnhof Neuenmarkt: "Ich dachte, wenn Wirsberg genauso aussieht, dann bleibe ich nicht! Wie ich dann zum Posthotel kam, dann hat es schon etwas anders ausgeschaut."

Ihre Arbeit begann Margaretha Wanderer in der Küche: "Ich war Mädchen für alles!"

Nur wenige Zeit später lernte sie bei einem Ball im Hotel "Post" ihren späteren Mann Fritz Wanderer kennen, am 3. März 1951 wurde geheiratet. Und ab der Geburt ihrer Söhne war Margaretha Wanderer nur noch für die Erziehung da. "Die Kinder waren mir einfach wichtiger." Werner Reißaus