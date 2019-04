Margarete und Johann Lang feierten Diamanthochzeit in Ebensfeld

60 Jahre gemeinsamen Lebensweg haben Johann und Margarete Lang, geborene Nüsslein, hinter sich.

Johann Lang ist in Oberküps geboren und aufgewachsen. Nach der Schulzeit erlernte er in Bruchsal den Beruf des Schuhmachers. Nach Stationen in Offenbach, Frankfurt und bei der Firma Lico in Schney schulte der Jubilar zum Krankenpfleger um und fand Arbeit im Bezirksklinikum Kutzenberg. Durch Weiterbildung brachte er es zum Stationsleiter. Diesen Posten hatte er von seinen 40 Jahren in Kutzenberg 25 Jahre inne. In den 40 Jahren war der Jubilar acht Jahre Gesamtpersonalrat, zehn Jahre örtlicher Personalrat, zehn Jahre Sicherheitsbeauftragter und 40 Jahre Mitglied bei der Werksfeuerwehr.

Margarete Lang erlernte den Beruf der Näherin. Viele Jahre arbeitete die Jubilarin in der jetzigen Rehaklinik Lautergrund. Schon in der Schule hatte Johann Lang ein Auge auf Margarete geworfen. Durch ihren Bruder, mit dem er gemeinsam in der Blaskapelle Kleukheim Klarinette spielte, sah er sie öfters. Doch es dauerte noch einige Jahre, bis es endlich auf dem Tanz zwischen beiden funkte, und so wurde vor 60 Jahren der gemeinsame Lebensweg durch die Heirat in der Hankirche in Prächting begonnen. Drei Kinder schenkte Margarete ihrem Johann, die wiederum für sechs Enkel und drei Urenkel sorgten. Tochter Birgit hat am gleichen Tag wie ihre Eltern, aber vor 25 Jahren ihren Dieter geheiratet - und so konnte man ein doppeltes Fest feiern.

Auch im Vereinsleben ist das Jubelpaar aktiv. Beide sind leidenschaftliche Sänger im Gesangverein. Johann Lang ist Ehrenvorsitzender des Gesangvereins. Noch immer besucht er mit einigen Kollegen in Birkach die Singstunden. Zudem sind Margarete und Johann Lang seit vielen Jahren Mitglieder des Gartenbauvereins, dessen Gründungsmitglied Johann Lang ist. Auch dem Musikverein Ebensfeld gehört der Vollblutmusiker an. Vielen Kindern brachte er das Spielen mit der Blockflöte bei und hatte dabei viele Auftritte bei verschiedenen Anlässen. Margarete ist beim Katholischen Frauenbund und bei der Frauen-Union viele Jahre Mitglied.

Neben zahlreichen Nachbarn, Freunden und Vereinsvertretern gratulierte auch Ebensfelds Bürgermeister Bernhard Storath.