Marco Wagner hält Lußberg auf Distanz

Der großes Gewinner des Spieltags in der A-Klasse Schweinfurt 5 ist der SC Stettfeld. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SC Lußberg bleibt der Ligaprimus der Sieger. Die anderen Verfolger verlieren an Boden: Der FC Augsfeld verliert in Fürnbach, der FC Zeil kommt beim FC Ziegelanger nicht über ein Unentschieden hinaus.

A-Klasse Schweinfurt 5

FC Ziegelanger - FC Zeil 1:1 Tor für Ziegelanger: 1:1 Hauck (92.), Tor für Zeil: 0:1 Rößner (62.) TSV Limbach - TSV Wonfurt 1:1

Tor für Limbach: 1:1 Albert (92.), Tor für Wonfurt: 0:1 Eck (54.) SG Fürnbach - FC Augsfeld 2:1 Tore für Fürnbach: 1:0 Schmitt (7.), 2:1 Wazanini (78.), Tor für Augsfeld: 1:1 Mauer (29.) SC Stettfeld - SC Lußberg 1:0 Tor: 1:0 Wagner (71.) FC Knetzgau - VfR Kirchlauter 1:5

Tor für Knetzgau: 1:5 Folik (89.), Tore für Kirchlauter: 0:1, 0:4 Muckelbauer (24., 66.), 0:2 März (26.), 0:3 Hämmerlein (64.), 0:5 Stöhr (80.)

A-Klasse Schweinfurt 6

RSV Buch - FC Kleinsteinach 3:2

Tore für Buch: 1:0, 2:0 Ort (6., 36.), 3:0 Reis (38.), Tore für Kleinsteinach: 3:1 Rieger (60.), 3:2 Helbig (70. Eigentor) SG Abersfeld - SG Pfaffendorf 0:0

Gelb-Rote Karte: Suhl (92., A.) SG Untertheres - SG Ermershausen 2:2

Tore für Untertheres: 1:0, 2:0 Weingärtner (24., 40.), Tore für Ermershausen: 2:1 Prediger (45+7), 2:2 Bauer (65.)

A-Klasse Schweinfurt 3

TSV Gochsheim III - SG Eltmann II 1:2

Tor für Gochsheim: 1:1 Meder (21.), Tore für Eltmann: 0:1 Gebhardt (3.), 1:2 Wirth (49.) SV Ebelsbach II - SC Hesselbach II 3:0

Tore für SV Rapid Ebelsbach: 1:0 Andres (19.), 2.0, 3:0 Große (44., 56.) SV Sylbach II - TV Haßfurt II 0:2

Tore für Haßfurt: 0:1 Wolf (30.), 0:2 Dusold (84.), Gelb-Rote Karten: Brandl (75. S.), Morfino (75. H.)

B-Klasse Schweinfurt 5

TV Königsberg II - SG Roßstadt 1:1

Tor für Königsberg: 1:0 Döbereiner (4., Elfmeter), Tor für Roßstadt: 1:1 Baum (80.)

A-Klasse Coburg 1

TSV Pfarrweisach II - SG Wüstenahorn/W. II 12:0

Tore: J. Stöhr (2), Weitz (2), Raithel (2), Damm, Judex, M. Stöhr, Zenker, Jost, Müller (ET) TSV Heldritt II - SV Heilgersdorf II 3:2

Tore: 1:0 Jakob Hanft (7.), 1:1 Markus Schirling (12.), 2:1 Daniel Joch (37.), 2:2 Simon Engel (57., ET), 3:2 Jens Rottmann (80.)

A-Klasse Coburg 3

SV Heubach - TSV Rossach 2:2

Tore: 0:1 Florian Treubert (17.), 1:1 Florian Frank (54.), 1:2 Florian Treubert (67.), 2:2 Florian Frank (85.) DJKFC Seßlach - FC Frickendorf 5:0

Tore: Bastian Müller (19.), Marcel Eckstein (45./81.), Louis Piske (77.), Jürgen Rößner (72.) TSG Creidlitz - SVM Untermerzbach 1:4

Tore: 0:1 Jens Grell (21.), 0:2 Jens Grell (39.), 0:3 Luca Fromm (48.), 1:3 Cernisch (56.), 1:4 David Kirstner (77.)

A-Klasse Bamberg 1

VfL Mürsbach - FC Bischberg 4:1

Tore: 1:0 (11., Eigentor) Wagner, 1:1 Hümmer (44.), 2:1 Imhof (55.), 3:1 Schirmer (61.), 4:1 Hennig (84.) sp/di