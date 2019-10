Marco Steiner ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst

Am 1. Oktober konnte Bürgermeister Marco Steiner ein besonderes Jubiläum begehen. Seit 25 Jahren ist er nun im öffentlichen Dienst tätig. Dazu gratulierten Zweiter Bürgermeister Thomas Lesch, die Personalratsvorsitzende Katja Colgeu sowie Hauptamtsleiter Stephan Schreiegg.

Unmittelbar nach dem Abitur am staatlichen Arnold-Gymnasium in Neustadt leistete Marco Steiner ab 1. Oktober 1994 für ein Jahr seinen Grundwehrdienst ab. Im Oktober 1995 begann dann das Studium als Beamtenanwärter des gehobenen Dienstes beim Freistaat Bayern. Nach dem erfolgreichen Studienabschluss wurde ihm ab 1. November 1998 eine Stelle am Landratsamt Nürnberger Land in Lauf an der Pegnitz zugewiesen. Dort war Marco Steiner in der Kämmerei eingesetzt und konnte sich umfassende Kenntnisse im kommunalen Finanzwesen aneignen.

Zum 1. Februar 2001 ergab sich die Möglichkeit, zurück in die Heimat zu wechseln. Der Landkreis Coburg hatte eine Stelle im Bereich Personal und Organisation ausgeschrieben. Dort war Marco Steiner zunächst zuständig für den Bereich "Zentrale Dienste" sowie für die Ausbildung neuer Mitarbeiter. In den folgenden Jahren stieg die Personalverantwortung weiter, zunächst als stellvertretender Leiter und schließlich als Leiter des Bereichs Personal und Organisation.

Durch die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Rödental bei der Kommunalwahl 2014 durfte Marco Steiner seinen Arbeitsplatz in das Rödentaler Rathaus verlegen. Auf die Frage, welche der verschiedenen Tätigkeiten im öffentlichen Dienst für ihn die bislang interessanteste gewesen sei, zögert der Bürgermeister nicht lange. Alle bisherigen beruflichen Tätigkeiten seien extrem interessant und hätten ihm ermöglicht, sich stetig weiterzuentwickeln. Insbesondere das Erlernen des Finanzwesens durch die Arbeit im Landratsamt Nürnberger Land und die Verantwortung für das Personal und die Organisation beim Landkreis Coburg seien für ihn prägend gewesen. Daneben habe er überall viele wertvolle Menschen kennenlernen dürfen. "Die größte Freude bereitet mir aber natürlich meine jetzige Tätigkeit als 1. Bürgermeister von Rödental", so Steiner. "Die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Stadtrat die Heimatgemeinde weiter zu gestalten, und die vielen Kontakte zu den Bürgerinnen und Bürgern motivieren mich täglich aufs Neue." red