Marco Kotschenreuther löst Andreas Reißig ab

Neufang — In der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Neufang berichtete Vorsitzender Andreas Reißig mit Freude, dass sich in der Nachwuchsarbeit einiges getan habe. Mittlerweile gehörten über 20 Jungmusiker dem Verein an.

Bei den Neuwahlen kam es zu einem Wechsel. Andreas Reißig gab bekannt, dass er nach zwölf Jahren nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehe. Zu seinem Nachfolger wurde Marco Kotschenreuther gewählt. Ihm zur Seite wird der neue Zweite Vorsitzende Roland Zwosta stehen.

Schatzmeisterin Jessica Förtsch sowie die Beisitzer Werner und Jennifer Bätz schieden aus der Vereinsführung aus.

Die Neuwahlen brachten folgende weitere Ergebnisse: Schriftführer Matthias Stöcker, Kassier Andreas Reißig, Jugendbeauftrage Hanna Wich und Paula Kukowski, Beisitzer Simone Wich, Alois Föhrweiser, Elke Ioannidis, Christoph Müller, Kassenprüfer Hans Meier und Rudolf Kotschenreuther. red