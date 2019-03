triebenreuth.inFranken.de

Marco Hohn und Matthias Hildner seit 25 Jahren dabei

Für jeweils 25 Jahre Dienstzeit in der Triebenreuther Wehr erhielten Marco Hohn und Matthias Hildner das staatliche Ehrenzeichen in Silber. Die Ehrung nahmen in der Hauptversammlung im Floriansstüberl...