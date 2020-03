Marco Hertle spendet der Tüchersfelder Wehr 4000 Euro

Große Freude bei der Feuerwehr Tüchersfeld: Marco Hertle aus Eckersdorf übergab während der Hauptversammlung der Wehr im eigenen Feuerwehrgerätehaus an Vorsitzenden Alois Lottes eine Spende in Höhe von 4000 Euro, die die Wehr für die Beschaffung persönlicher Ausrüstungsgegenstände wie Schutzanzüge verwenden will.

Lottes und Hertle kennen sich noch aus ihrer Bundeswehrzeit. Lottes dankte Hertle ebenso wie Bürgermeister Stefan Frühbeißer für dessen großzügige private Spende als großer Förderer der Feuerwehr Tüchersfeld. tw