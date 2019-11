Marco Fischer ist neuer Vorsitzender der Freien Wähler

Bei der gut besuchten Mitgliederversammlung der Freien Wähler Wallenfels wurde Marco Fischer einstimmig als neuer Vorsitzender gewählt. Der seit 2013 amtierende Vorsitzende Frank Müller stand aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Dies galt auch für seine Stellvertreterin Sieglinde Stumpf.

Im Berichtszeitraum, so Müller, habe es Höhen und Tiefen gegeben. Die Stadtratsarbeit sei weitgehend von Harmonie geprägt. Die Wortmeldungen der FW-Fraktion fänden allerdings zu wenig Resonanz in der Berichterstattung. In der ablaufenden Wahlperiode, so Müller, seien viele Maßnahmen eingeleitet oder angekündigt worden. Die Umsetzung lasse trotz der überquellenden Fördertöpfe auf sich warten.

Mehr eigene Akzente setzen

In der regen Diskussion wurde der Wunsch nach einer Aktivierung des Vereinslebens geäußert. Im Stadtrat sollen künftig mehr eigene Akzente gesetzt und auch eine klare Kante gezeigt werden.

Die Neuwahlen wurden von Jürgen Schlee geleitet. Nach der Wahl von Marco Fischer als Erster Vorsitzender stellte sich Peter Hänel als Zweiter Vorsitzender zur Verfügung. Schriftführer Peter Düthorn und Kassier Burkhard Zeuß wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer fungieren künftig Jürgen Schlee, Elke Kleylein-Feuerstein, Uwe Detsch, Dominik Stumpf, Markus Schön und Jennifer Schmitt. Die Stadtratsmitglieder Frank Müller, Sieglinde Stumpf und Eberhard Braunersreuther sind durch ihr Amt automatisch Beisitzer. Kassenprüfer sind weiterhin Christl Müller und Bernhard Gleich.

Der neue Vorsitzende Marco Fischer wertete den guten Besuch der Hauptversammlung als Zeichen dafür, dass an der Arbeit der Freien Wähler nach wie vor großes Interesse bestehe. 25 Jahre nach Gründung der Freien Wähler Wallenfels sei ein aktives Durchstarten erforderlich. Die Freien Wähler wollen mit den Bürgern in den Dialog treten und sich deren Probleme annehmen.

Barrierefreiheit ein Ziel

Als Beispiel für dringende Handlungsfelder nannte Fischer die Schaffung von Barrierefreiheit auf den Gehwegen, was in der Regel mit einem Fahrbahnausbau verbunden ist. Weiter regte er eine Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen der Nachbarlandkreise an.

Die Nominierungsversammlung der Freien Wähler Wallenfels für die Kommunalwahl 2020 findet am Mittwoch, 4. Dezember, um 19 Uhr im Gasthaus Homerudl in Wallenfels statt. red